Ankaragücü - Trabzonspor maçında penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon
Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 72. dakikasında Ankaragücü köşe vuruşu kullandı. Kafalardan seken top Trabzonsporlu Larsen'in eline temas etti ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 72. dakikasında Ankaragücü köşe vuruşu kullandı. Kafalardan seken top Trabzonsporlu Larsen'in eline temas etti ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.