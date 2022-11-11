Ankaragücü - Trabzonspor maçında penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 72. dakikasında Ankaragücü köşe vuruşu kullandı. Kafalardan seken top Trabzonsporlu Larsen'in eline temas etti ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2022- 21:36 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022- 21:47