Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan oynanan 13. hafta maçlarıyla devam etti. Lider Fenerbahçe bu haftayı da kayıpsız kapattı ve üst üste 5. galibiyetini elde ederek en yakın rakibine 5 puan fark attı. Galatasaray ise ezeli rakibi Beşiktaş'ı saha avantajıyla birlikte mağlup ederken, Trabzonspor ise evinde Konyaspor'a takıldı. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte yeni oranlar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2022- 12:48