Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor ile Karagümrük karşı karşıya geliyor. Antalyaspor Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Karagümrük canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'de başlayan Antalyaspor - Karagümrük maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR-KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Fernando, Wright, Güray, Fedor, Ufuk, Larsson, Nakajima, Luyindama, Veysel.

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Diagne, Colley, Jimmy, Ozdoev, Shukurov, Kouassi, Caner, Baniya.