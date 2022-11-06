Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Karagümrük canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 17:00'de başlayan Antalyaspor - Karagümrük maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
ANTALYASPOR-KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Fernando, Wright, Güray, Fedor, Ufuk, Larsson, Nakajima, Luyindama, Veysel.
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Diagne, Colley, Jimmy, Ozdoev, Shukurov, Kouassi, Caner, Baniya.