Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma Atatürk Olimoiyat Stadyumu'nda oynanıyor. İstanbulspor - Fenerbahçe maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma Atatürk Olimoiyat Stadyumu'nda oynanıyor. İstanbulspor - Fenerbahçe maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet, Mehremic, Ali, Okan, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, İrfan, Zajc, Emre, Batshuayi, Joao Pedro

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı 30 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de son maça göre 11'de 5 değişik isim yer alırken, 4 futbolcu ise sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almıyor.

Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, Rennes maçının 11'ine göre İstanbulspor karşısında 1'i zorunlu 5 değişiklik yaptı. Rennes maçında sakatlanan Gustavo Henrique kadroda yer almazken, Osayi Samuel, Crespo, Lincoln ve Valencia ise yedek soyundu. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Ferdi Kadıoğlu, Alioski, Miha Zajc, Emre Mor ve Batshuayi'ye ilk 11'de görev verdi.



4 OYUNCU EKSİK

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Luan Peres, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique ve Rossi maçta forma giyemedi.