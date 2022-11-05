Giresunspor 3-2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Giresun haftalar sonra kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Giresunspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmada gülen taraf 3-2'lik skorla Karadeniz ekibi oldu. Yeşil beyazlıların golleri, Alper Uludağ, Jorman Campuzano ve Robert Mejia'dan geldi. İstanbulspor'un sayılarını Valon Ethemi ve Jetmir Topalli kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2022- 16:28