Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Giresunspor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. İki takım da karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Giresunspor ile İstanbulspor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...





GİRESUNSPOR - İSTANBULSPOR 11'LER:

Giresunspor: Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Rroca, Ethemi, Topalli, İbrahim

GİRESUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - İstanbulspor maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 14:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.