Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Giresunspor ile İstanbulspor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GİRESUNSPOR - İSTANBULSPOR 11'LER:
Giresunspor: Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Rroca, Ethemi, Topalli, İbrahim
GİRESUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Giresunspor - İstanbulspor maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 14:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.