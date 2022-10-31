Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
SİVASSPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Erdoğan, Keita, Hakan, Saba, N'Jie, Max Gradel, Yatabare.
Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Luyindama, Veysel, Kudryashov, Fernando, Ufuk, Larsson, Güray, Nakajima, Wright.
SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Antalyaspor maçı 31 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.