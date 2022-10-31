Sivasspor - Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Sivasspor - Antalyaspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi iki ekip de sahaya galibiyet parolası için çıkıyor. Sivasspor - Antalyaspor maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 31.10.2022- 20:41 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022- 20:41