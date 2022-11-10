Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Başakşehir-Galatasaray maçını yönetecek isim

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre; 12 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2022- 13:18 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022- 13:24