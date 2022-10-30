Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını sürdüren Adana Demirspor, zorlu deplasmanda 3 puan çıkarmanın peşinde. Kayserispor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 17:00'de başlayan mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Ali Karimi, Carole, Campanharo, Kemen, Ramazan, Thiam, Mensah, Gavranovic.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Belhanda, Emre.