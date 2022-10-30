Kayserispor ve Adana Demirspor Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Adana Demirspor adına golleri 12. dakikada Ndiaye ve 65. dakikada Onyekuru kaydetti. Ev sahibi Kayserispor'da ise 67. dakikada Gavranovic ve 82. dakikada Cardoso skoru eşitleyen golleri attı.
Bu sonuçla Adana Demirspor 23 puanla 2. sırada yer aldı. Kayserispor ise 20 puanla 8. sırada bulunuyor.
Önümüzdeki hafta Kayserispor Gaziantep FK'ya konuk olacak. Adana Demirspor ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.