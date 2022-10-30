Kayserispor 2-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor'un golleri, Ndiaye ve Onyekuru'dan geldi. Kayserispor'un sayılarını ise Gavranovic ve Cardoso kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2022- 19:02 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022- 19:04