Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Giresunspor, evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Zorlu mücadelede iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GİRESUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ:
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic
Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga Ciğerci, Taylan, Emre Kılınç, Jese, Beridze, Ali Sowe
GİRESUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Giresunspor - Ankaragücü maçı 24 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.