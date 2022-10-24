Giresunspor - Ankaragücü CANLI İZLE (Giresunspor - Ankaragücü maçı canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Giresunspor, evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Zorlu mücadelede iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 24.10.2022- 19:55