Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor - Beşiktaş CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte Hatayspor-Beşiktaş maçı detayları...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Aabid, Boudjemaa, Saba, El Kaabi, Ze Luis

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele, N'Koudou, Muleka, Weghorst.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 24 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

RACHID GHEZZAL KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Hatayspor deplasmanında siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti.

CEZA SINIRINDA İKİ İSİM

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkıyor.

Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

HATAYSPOR'DA 2 EKSİK

Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Hatayspor'da sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette maçta forma giyemeyecek.