Süper Lig'in 11. haftasında zirve yarışına dahil olmak isteyen Beşiktaş, Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Hatayspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de…

HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Aabid, Boudjemaa, Saba, El Kaabi, Ze Luis

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele, N'Koudou, Muleka, Weghorst

HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Saat 20:00'de başlayan Hatayspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

RACHID GHEZZAL KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Hatayspor deplasmanında siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemiyor. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti.

CEZA SINIRINDA İKİ İSİM

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkıyor.

Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

HATAYSPOR'DA 2 EKSİK

Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Hatayspor'da sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette maçta forma giyemiyor.