Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. İstanbul'da oynanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 14:30'da başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tırpan, Eysseric, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken.
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mensah, Ramazan, Kemen, Cardoso, Thiam.