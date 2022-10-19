Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı.TFF'den yapılan duyuruda, "Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi." ifadeleri yer aldı.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Fenerbahçe - Başakşehir : Zorbay Küçük

Trabzonspor - Sivasspor : Abdulkadir Bitigen

Galatasaray - Alanyaspor : Ali Palabıyık

Hatayspor - Beşiktaş : Kadir Sağlam

Antalyaspor - İstanbulspor : Ümit Öztürk

Ümraniyespor - Karagümrük : Mert Güzenge

Kasımpaşa - Kayserispor : Mustafa Kürşad Filiz

Adana Demirspor - Konyaspor : Hüseyin Göçek

Giresunspor - Ankaragücü : Suat Arslanboğa

İşte o liste...