Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı.TFF'den yapılan duyuruda, "Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi." ifadeleri yer aldı.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
Fenerbahçe - Başakşehir : Zorbay Küçük
Trabzonspor - Sivasspor : Abdulkadir Bitigen
Galatasaray - Alanyaspor : Ali Palabıyık
Hatayspor - Beşiktaş : Kadir Sağlam
Antalyaspor - İstanbulspor : Ümit Öztürk
Ümraniyespor - Karagümrük : Mert Güzenge
Kasımpaşa - Kayserispor : Mustafa Kürşad Filiz
Adana Demirspor - Konyaspor : Hüseyin Göçek
Giresunspor - Ankaragücü : Suat Arslanboğa
İşte o liste...