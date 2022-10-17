Orta Doğu kökenli bir yemek olan ancak Türk mutfağına yerleşen ve yabancı ülkelerin çoğunda Türk pizzası olarak adlandırılan lahmacunu evde yapmak isteyen kişiler arama motorlarında Evde çıtır çıtır lahmacun tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

LAHMACUN NASIL YAPILIR? | Türk sofralarında, özellikle Gaziantep, Şanlıurfa gibi yerlerde sofraların vazgeçilmez lezzeti olan, büyük küçük herkesin bayılarak tükettiği lahmacunu evinde yapmak isteyenler, arama motorlarında evde lahmacun yapımı tarifini araştırıyor. Türk pizzası olarak bilinen bu muhteşem lezzeti evinde denemek isteyenler için evde çıtır çıtır lahmacun tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

EVDE ÇITIR ÇITIR LAHMACUN TARİFİ

LAHMACUN MALZEMELERİ

Hamuru için:

330 gr beyaz ekmek unu (2 su bardağından biraz fazla)

1 çay kaşığı instant maya (veya aktif kuru maya )

1.5 çay kaşığı tuz

200 ml ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İç malzemeler:

350 gr yağlı kıyma

1 adet büyük kuru soğan

3-4 diş sarımsak

1/2 (yarım) demet maydanoz

2 adet domates

1 adet dolmalık biber

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

LAHMACUN YAPILIŞI

Unu bir kabın içine eliyoruz. Maya ve tuzu ekleyip harmanlıyoruz.

Ilık suyun içine zeytinyağını koyuyoruz. Unun ortasını havuz şeklinde açıp suyu içine döküyoruz.

Hepsini harmanlıyoruz. Tezgahı ve elimizi unlayıp elastik ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz (10-15 dk.)

Kabımızın içini yağlayıp hamurumuzu kaba aktarıp üstünü kapatıp iki katı olana kadar dinlendiriyoruz (30-45 dk.)

Hamuru unlanmış tezgaha alıp eşit parçalara bölüyoruz. (Benim yaptığım hamurdan yaklaşık 75 gramlık 6 parça çıktı)

Her parçayı merdane ile çok ince bir şekilde açıyoruz (Yırtılmayacak şekilde, ne kadar ince açarsanız o kadar iyi sonuç alıyorsunuz. Çünkü pişerken hafif kabarıyorlar)

Açtığımız hamurun içine, harcı elimizle eşit şekilde bastırarak yayıyoruz. (Kıymayı yayarken hamurda hafif boş alanlar kalabilir, kıymayı çok sıkıştırmayın)

Fırının ızgara bölümünü açıyoruz maksimum sıcaklıkta.

Teflon tavayı ısıtıyoruz (ben krep tavası kullandım en büyük boyu)

Lahmacunu içine koyup altı hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Sonra ızgara bölümüne koyuyoruz. (Kapak hafif açık kalacak)

Kenarları hafif kızarınca hemen çıkartıp ikiye katlayıp üstüne havlu örtüyoruz.

LAHMACUN PÜF NOKTALARI

👉Hamurları yırtılmayacak incelikte açmanız lahmacunların daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

👉Lahmacunlar pişerken sık sık kontrol ederek yanmasını önlemelisiniz.

👉Eğer kişi sayısı çok ise malzemeleri 2 katına çıkartabilirsiniz.

👉Baharat ölçülerini damak zevkinize göre artırıp eksiltebilirsiniz.