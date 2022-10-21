Antalyaspor 2-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Zorlu maçta gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu. Antalyaspor'un golleri Fernando Martins ve Veysel Sarı'dan gelirken, İstanbulspor'un sayısını Adi Mehremic kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2022- 22:04 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022- 22:10