Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Antalyaspor ile İstanbulspor karşılaştı.
Zorlu mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.
Karşılaşmada Antalyaspor'un golleri 45+2'de Fernando Martins ve 90+7'de Veysel Sarı'dan geldi. İstanbulspor'un sayısı ise 26. dakikada Adi Mehremic'ten geldi.
Müsabakanın 61. dakikasında İstanbulspor'da Eduard Rroca ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Bu skorla Antalyaspor 10 puanla 13. sıraya yükselirken, İstanbulspor ise 8 puanla 16. sırada kaldı.