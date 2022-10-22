Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE (Ümraniyespor-Fatih Karagümrük canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi ekip ligdeki galibiyet hasretini bitirmek isterken, konuk takım ise alt sıralardan yükselmenin hesabını yapıyor. Ümraniyespor-Karagümrük maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2022- 15:41 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022- 15:41