Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ÜMRANİYESPOR FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Mustafa, Lenjani, Oğuz, Serkan, Avounou, Geraldo, Onur, Umut.
F. Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Caulker, Caner, Ozdoev, Nicholas, Frei, Jimmy, Kouassi, Borini.
ÜMRANİYESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maç saat 14.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.