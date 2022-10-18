Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'a FIFA'dan kötü haber... Brezilya basınında yer alan habere göre Karadeniz ekibi, Jean Pyerre'in sözleşme fesih için transfer yasağı alacak. İşte detaylar...

Giresunspor'a FIFA'dan kötü haber geliyor. Globo'da yer alan habere göre; Giresunspor, geçtiğimiz sezonda transfer ettiği ve sonrasında kanser teşhisi konan Jean Pyerre için sözleşme fesih kararı almıştı.

Haberde yer alan bilgiye göre; FIFA, Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı ve 765 bin Euro para cezası verdi.

JEAN PYERRE KİMDİR?

1998 doğumlu Jean Pyerre 2018'de Gremio'nun A takımına yükseldi. Orta sahanın merkezinde ve on numara pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcu Giresunspor'a kiralık olarak katılmıştı.

Giresunspor, Brezilyalı oyuncuyu Gremio'dan 1.5 yıllığına kiralamıştı.