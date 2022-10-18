Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Süper Lig'de 10. hafta geride kaldı. Adana Demirspor liderliğini sürdürürken Fenerbahçe 2. sırada yer aldı. Derbiden beraberlikle ayrılan Beşiktaş 4, Trabzonspor ise 6. sırada bulunuyor. Kayseri'den eli boş dönen Galatasaray ise 7. sırada yer aldı. İşte güncellenen şampiyonluk oranları...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 18.10.2022- 14:30
Fenerbahçe'nin 3.00 olan oranı, Ankaragücü galibiyetinin ardından 2.85 olarak değiştirildi.
Galatasaray'ın şampiyonluk için 3.50 olan oranı, Kayserispor mağlubiyeti sonrası 4.10 olarak güncellendi.
Beşiktaş'ın 4.25 olan oranı Trabzonspor beraberliği sonrası değişmedi ve aynı kaldı.
Trabzonspor'un daha önce 5.00 olarak açıklanan şampiyonluk oranı, 4.50 olarak revize edildi.
Başakşehir'in şampiyon olmasını 8.00 oran verilirken, Adana Demirspor'un oranı 20.00 olarak duyuruldu.