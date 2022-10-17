SİVASSPOR - GİRESUNSPOR CANLI İZLE | Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Giresunspor'u ağırlayacak. Heyecanlı karşılaşmanın yanın saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. İli takım da 3 tam puan alarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedeflerken sporseverelerin heyecanlı karşılaşma öncesinde araştırdığı Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını haberimizde derledik.

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR CANLI İZLE | Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında heyecan sürüyor. Giresunspor, bu akşam Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor'un konuğu olacak. Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı karşılaşmanın öncesinde araştırılan Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı haberimizde...

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SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Giresunspor müsabakası 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'de naklen canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor

Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Charisis, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Sabi'A, Yatabare

Giresunspor

Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Murat Cem Akpınar, Görkem Sağlam, Kuwas, Sainz, Bajic

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI VAR'I GENÇERLER

Maçta hakem olarak Bahattin Şimşek belirlenirken Şimşek'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Gençerler'e, AVAR olarak Mustafa İlker Coşkun eşlik edecek.