Sivasspor - Giresunspor CANLI İZLE (Sivasspor - Giresunspor maçı canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelede iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2022- 20:50