Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında heyecan sürüyor. Sivasspor ile Giresunspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ:
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin, Hakan Arslan, Saba, N'jie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare
Giresunspor: Onurcan, Alper, Perez, Arias, Hayrullah, Savicevic, Campuzano, Sainz, Görkem, Kuwas, Bajic
SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Giresunspor müsabakası 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.