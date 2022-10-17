Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanıp maç eksikliği ile liderlik koltuğunun hemen gerisinde kendisine yer bulmak istiyor. Ev sahibi ekip ise geçen haftaki galibiyetine yenisini eklemenin peşinde... Mücadele öncesi Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Tolga, Taylan, Emre, Beridze, Jese, Ali Sowe

Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Serdar, Ferdi, Osayi, Lincoln, Crespo, Valencia, İrfan, Batshuayi

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.