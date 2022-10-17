Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE İLK 11'LER
MKE Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Tolga, Taylan, Emre, Beridze, Jese, Ali Sowe
Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Serdar, Ferdi, Osayi, Lincoln, Crespo, Valencia, İrfan, Batshuayi
ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.