Türkiye Futbol Federasyonu, Amasra'da bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili taziye mesajı yayınladı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Amasra'da bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." ifadeleri kullanıldı.