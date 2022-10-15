Türkiye Futbol Federasyonu, Amasra’da bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili taziye mesajı yayınladı. TFF ayrıca, vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Amasra'da bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili taziye mesajı yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Amasra'da bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." ifadeleri kullanıldı.