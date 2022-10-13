Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İlk 9 haftası tamamlanan ligde zirve yarışı inanılmaz bir rekabete sahne oluyor. İddia Risk Yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yer aldığı listede, favori açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2022- 11:54