Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları da değişti.
İşte şampiyonluk favorisi ve yeni oranlar...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İlk 9 haftası tamamlanan ligde zirve yarışı inanılmaz bir rekabete sahne oluyor. İddia Risk Yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yer aldığı listede, favori açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 13.10.2022- 11:54
Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları da değişti.
ADANA DEMİRSPOR - 25.00
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