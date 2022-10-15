Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında arabam.com Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
KONYASPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Soner, Muriç, Bruno, Bytyqi, Muhammet.
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Arda, Jevtovic, Tosca, Furkan, Abdulkadir, Maxim, Sagal, Figueiredo, Pekhart
KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Konyaspor - Gaziantep FK maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.