Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor. 6 maçtır mağlup olmayan sarı-kırmızılılar, ligdeki en uzun yenilmezlik serisine sahipken, bu maçı kazanıp üst sıralarda kendisine yer bulmak istiyor. Ev sahibi ekip ise 2 maçlık galibiyet hasretini dindirme peşinde... Kayserispor Galatasaray maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor. Mücadelenin CANLI anlatımı haberimizde...

KAYSERİSPOR GALATASARAY İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mata, Yunus, Mertens, Icardi.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Galatasaray maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

53. RANDEVU

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 52 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 4 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 113 golüne, Kayserispor 42 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Kayserispor 3-0'lık skorla kazanırken, İstanbul'daki müsabaka da 1-1 sona erdi.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini de 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

GALATASARAY DEPLASMANDA LİDER

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 5 maça çıktı. Bu alanda lider konumda olan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Adana Demirspor ile mücadele etti ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor'a mağlup olduktan sonra kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan; Ümraniyespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor'u yenerken, Trabzonspor ve Adana Demirspor ile de berabere kaldı.

9 GOLÜN 4'ÜNÜ GOMIS KAYDETTİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4'ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Sergio Oliveira'nın 1 golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor'dan Francisco Calvo kendi kalesine attı.

Galatasaray'da Kayserispor müsabakası öncesinde Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem, Kayseri karşısında sarı kart görmesi halinde 11. haftada Nef Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALIYOR

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yöneteiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Bahtiyar Birinci yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam...