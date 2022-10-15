Karagümrük 3-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Karagümrük sahasında Hatayspor'u konuk etti. Zorlu maçta gülen taraf 3-0'lık skorla Karagümrük oldu. Ev sahibi takımın golleri Steven Caulker, Fabio Borini ve penaltıdan Mbaye Diagne'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 16:30 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022- 16:33