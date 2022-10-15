Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Karagümrük evinde Hatayspor'u ağırladı.
Ev sahibi takım maça, Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Anwan, Ozdoev, Kouassi, Kerim Frei ve Borini 11'iyle başladı.
Konuk ekip ise Erce, Kamil Ahmet, Burak, Vranjes, Kaan, Onur, Aabid, Mehdi, Saba, El Kaabi ve Bertuğ 11'iyle sahada yer aldı.
Zorlu mücadelede gülen taraf 3-0'lık skorla Karagümrük oldu. İstanbul ekibinin galibiyet sayıları, 36. dakikada Steven Caulker, 45+3'te Fabio Borini ve 90+8'de penaltıdan Mbaye Diagne'den geldi.
Müsabakayı kazanan Karagümrük uzun süren galibiyet hasretine son verdi ve ligde 9 puana ulaşarak 12. sıraya yükseldi.
Hatayspor ise Volkan Demirel yönetiminde ilk kez kaybederken, 7 puanla 18. sırada kaldı.