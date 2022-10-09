Süper Lig'in 9. haftası muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında geçen mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-4 kazandı. Karşılaşmadan sonra F. Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo önemli açıklamalarda bulundu. Pirlo, "İki tane penaltıdan gol yedik. Bu da yeni kuralla ilgili şeyler tartışmalı olabiliyor ama kural bunu getirdi. Savunma anlamında istediğimiz şeyleri ortaya koyduk ama dikkatsizlikler 5 gole mal oldu. Artık yapacak bir şey yok, maç bitti." dedi.

Süper Lig'in 9. haftası muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında geçen mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-4 kazandı. Karşılaşmadan sonra F. Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Andrea Pirlo'nun sözleri:

İyi bir maç oynadık. Böyle önemli bir kulüp ve ateşli bir seyirci önünde iyi maç çıkardık. Oyuncularıma ekstra bir şey söyleyemem. Son anlardaki dikkatsizlik mağlubiyete neden oldu. İki tane penaltıdan gol yedik. Bu da yeni kuralla ilgili şeyler tartışmalı olabiliyor ama kural bunu getirdi. Savunma anlamında istediğimiz şeyleri ortaya koyduk ama dikkatsizlikler 5 gole mal oldu. Artık yapacak bir şey yok, maç bitti.