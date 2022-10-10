Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 9. haftasında Başakşehir ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR SİVASSPOR İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Berkay, Biglia, Deniz, Traore, Chouiar, Keny.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Ulvestad, Saba, Njie, Erdoğan, Yatabare.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.