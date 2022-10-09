Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında 8 dakikada 3 penaltı kararı verildi!
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele ilginç anlara sahne oldu. Hakem Atilla Karaoğlan karşılaşmada 8 dakika içerisinde 3 kez penaltı noktasını gösterdi. İşte iki takımın penaltı kazandığı anlar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2022- 21:28 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022- 21:41
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele ilginç anlara sahne oldu. Hakem Atilla Karaoğlan karşılaşmada 8 dakika içerisinde 3 kez penaltı noktasını gösterdi. İşte iki takımın penaltı kazandığı anlar..
Fenerbahçe'nin ilk penaltısı:
Fatih Karagümrük'ün penaltı kazandığı an:
İşte Fenerbahçe'nin ikinci penaltısı:
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.