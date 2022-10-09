Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında 8 dakikada 3 penaltı kararı verildi!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele ilginç anlara sahne oldu. Hakem Atilla Karaoğlan karşılaşmada 8 dakika içerisinde 3 kez penaltı noktasını gösterdi. İşte iki takımın penaltı kazandığı anlar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2022- 21:28 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022- 21:41