Ümraniyespor - Kayserispor CANLI İZLE (Ümraniyespor - Kayserispor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında HangiKredi Ümraniyespor, evinde Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor. Zorlu maçta iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2022- 14:40 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022- 14:40