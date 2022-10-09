Spor Toto Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Ümraniyespor, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ÜMRANİYESPOR - KAYSERİSPOR 11'LER:
Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Allyspon, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Avounou, Geraldo, Onur, Umut
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic
ÜMRANİYESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Ümraniyespor - Kayserispor maçı 9 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başladı ve Beinsports 1'den canlı yayınlanıyor.