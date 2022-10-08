Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor ile arabam.com Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ANTALYASPOR KONYASPOR İLK 11'LER
Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Luyindama, Güray, Ndao, Fernando, Ufuk, Sinan Gümüş, Adriano, Haji Wright.
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Soner, Muriç, Bruno, Bytyqi, Muhammet.
ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Antalyaspor ile Konyaspor arasında oynanan maç saat 17.00'de başladı. Hakem Mert Güzenge'nin yönettiği maç, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.