Hatayspor - Alanyaspor CANLI İZLE (Hatayspor - Alanyaspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Atakaş Hatayspor, evinde Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Zorlu maçta iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2022- 17:51 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022- 17:51