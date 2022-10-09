Spor Toto Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ikinci maçında Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
HATAYSPOR - ALANYASPOR 11'LER:
Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Kaan, Aabid, Onur, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ.
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Efkan, Umut, Doumbia, Efecan, Candeias, Hassan.
HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Hatayspor - Alanyaspor maçı 9 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başladı ve Beinsports 1'den canlı yayınlanıyor.