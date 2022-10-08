Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor, sahasında siyah beyazlı takımı konuk ediyor. Yaşar Kemal Uğurlu yönetimindeki mücadele Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılacak. Peki Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyenler için detaylar...

Giresunspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında son maçı gerçekleştirecek olan Giresunspor ile Beşiktaş'ın karşılaşmasında geri sayım devam ediyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğüyle başlayacak olan mücadelede siyah beyazlılardan Salih Uçan sakatlığı nedeniyle forma giyemezken sakatlıklarını atlatan Georges-Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal ise kadroya dahil olacak. Peki Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor

Onurcan, Alper, Ramon, Perez, Hayrullah, Sainz, Cem, Görkem, Campuzano, Bajic, Kuwas

Beşiktaş

Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku (Umut), Josef, Tayfur (Gedson), Alli, Muleka, Redmond, Weghorst