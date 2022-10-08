GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ | Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | BJK canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor, kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde ve Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek mücadelenin öncesinde maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ | Süper Lig'in 9. haftasında rakiplerin mücadelesi kıyasıya devam ederken haftanın son maçı Giresunspor ile Beşiktaş arasında olacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüdğüyle Çotanak'ta başlayacak olan karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler arama motorlarında Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor

Onurcan, Alper, Ramon, Perez, Hayrullah, Sainz, Cem, Görkem, Campuzano, Bajic, Kuwas

Beşiktaş

Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku (Umut), Josef, Tayfur (Gedson), Alli, Muleka, Redmond, Weghorst