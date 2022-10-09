Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 2-2 sona erdi. Müsabakadan sonra Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan önemli açıklamalarda bulundu. Atan, "Çok farklı hayaller kurabileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kontrolümüz altında olan bir oyundu. Oynama alışkanlığına sahip bir metot hocası vardı karşımızda." dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, farklı skor alabilecekleri bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarıda iyi mücadele ettiklerini söyleyen Atan, "Çok üzgünüz. İlk yarıda rakibe bir şut şansı bile vermedik. Çok iyi oynadık. Devre arasında oyuncularımıza, ikinci yarıda ikinci ve üçüncü golü aramamız gerektiğini konuştuk. Ancak ikinci yarının başında golü yedik. Bu gol bize hiç yakışmadı. Ümraniyespor'u da ateşledi. Tekrar oyun üstünlüğünü ele aldık. Çok farklı hayaller kurabileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kontrolümüz altında olan bir oyundu. Oynama alışkanlığına sahip bir metot hocası vardı karşımızda. Umarım Recep Uçar'a da gerekli sabır gösterilir" şeklinde konuştu.

