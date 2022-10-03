Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
F. KARAGÜMRÜK İSTANBULSPOR İLK 11'LER
Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Dresevic, Caulker, Caner, Colley, Biraschi, J. Durmaz, Ozdoev, Kouassi, Diagne.
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Duhan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Topalli, Emir Kaan, Guri.
FATİH KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük ile İstanbulspor arasında oynanan maç saat 20.00'de başladı. Hakem Ali Şansalan'ın yönettiği mücadele beIN Sporst 1'den canlı yayınlanıyor.