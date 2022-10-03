Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı CANLI İZLE (Karagümrük-İstanbulspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında İstanbulspor'la karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip 4 maçlık yenilmezlik serisini korumak isterken, konuk takım ise 3 maçlık serisini sürdürme peşinde... Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2022- 21:00 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022- 21:00