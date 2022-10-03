Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 1-0 geriye düşmesine karşın 2-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Eduard Rroca ve 74'te Jetmir Topalli kaydetti. Karagümrük'ün tek golü ise 37. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.

Bu sonucun ardından F. Karagümrük'ün 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 6 puanda kaldı. İstanbulspor ise seriyi 4 maça çıkardı ve 8 puana yükseldi.

Ligin 9. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. İstanbulspor ise MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Caulker'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

GOL! 37. dakikada ev sahibi VavaCars Fatih Karagümrük ilk golü buldu. Ceza sahası sağ çaprazında Ozdoev'in ortasında arka direkte topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı kafayla fileleri gönderdi: 1-0

40. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kouassi'nin yakın köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı-siyahlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

53. dakikada sol kanattan Duhan Aksu'nun kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte bekleyen İbrahim Yılmaz'ın kafayla vurduğu meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

GOL! 69. dakikada İstanbulspor eşitliği yakaladı. Muammer'in soldan kullandığı korner atışında ön direkte topla buluşan Rroca'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1

GOL! 74. dakikada İstanbulspor öne geçti. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Ethemi'nin içeri çevirdiği topla sağ çaprazda buluşan Topalli'nin kayarak ayak koyduğu meşin yuvarlak fileleri gitti: 1-2

80. dakikada İbrahim Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

85. dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak Kapacak'ın sert şutunda, kaleci Jensen topu son anda kornere çeldi.

İstanbulspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.