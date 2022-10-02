Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta 0-0 berabere kaldı. 1994/95 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı bir Fenerbahçe derbisi golsüz sona erdi. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan bir puanla ayrıldı.

F.BAHÇE'NİN GALİBİYET DEPLASMANDA HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş deplasmanında galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Fenerbahçe, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı.

Karşılaşma öncesi rakibine konuk olduğu son 7 lig maçını kazanamayan sarı-lacivertlilerin galibiyet özlemi 8 maça çıktı.

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla elde etmişti.

28 YIL SONRA BİR İLK

1994/95 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı bir Fenerbahçe derbisi golsüz sona erdi. O karşılaşmada da iki takımın başında yabancı teknik adamlar bulunuyordu. Söz konusu sezonda Beşiktaş'ı Christoph Daum, Fenerbahçe'yi ise Tomislav Ivic çalıştırıyordu.