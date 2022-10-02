Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
SİVASSPOR HATAYSPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Sabia, Keita, Gradel, Yatabare.
Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Kaan, Onur, Boudjemaa, Lobjanidze, Ribeiro, El Kaabi, Bertuğ.
SİVASSPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sivasspor ile Hatayspor arasında oynanan maç saat 14.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 4'ten canlı yayınlanıyor.