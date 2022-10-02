Sivasspor Hatayspor maçı CANLI İZLE (Sivasspor-Hatayspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. İki ekip de şu ana kadar ligde galibiyet alamazken, kötü gidişata son vermek istiyor. Sivasspor-Hatayspor maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2022- 15:50 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022- 15:50