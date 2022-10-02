Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 14.30'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor. Maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Salih Mazlum yapıyor.
Alanyaspor ilk 7 haftada topladığı 8 puanla 11. sırada yer alıyor. 7 puan toplayan Giresunspor ise 12. sırada bulunuyor.
ALANYASPOR - GİRESUNSPOR İLK 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Targhalline, Fatih, Rassoul, Pereira, Balkovec, Ahmed Hassan, Doumbia.
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic.