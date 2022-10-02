Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geldi. Teknik direktör Volkan Demirel'le ilk maçına çıkan Hatay, mücadeleyi 2-1 kazandı ve ilk galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hatay'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada El Kaabi ve 20'de Bertuğ Yıldırım kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi. Ayrıca konuk takımda 42. dakikada Ruben Ribeiro çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Sivasspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı ve 4 puanda kaldı. Hatayspor ise ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi.

Ligin 9. haftasında Hatayspor sahasında Alanyaspor'la karşılaşacak. Sivasspor ise deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.