Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında arabam.com Konyaspor ile HangiKredi Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
KONYASPOR ÜMRANİYESPOR İLK 11'LER
Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Paz, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Bytyqi, Muhammet.
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Glumac, Lenjani, Kartal, Serkan, Mrsic, Onur, Metehan, Bettaieb.
KONYASPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Konyaspor ile Ümraniyespor arasında oynanan maç saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.