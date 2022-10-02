Konyaspor Ümraniyespor maçı CANLI İZLE (Konyaspor-Ümraniyespor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında arabam.com Konyaspor sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk ediyor. Ev sahibi ekip bu maçı kazanıp yeni bir sayfa açmak isterken, konuk takım ise puan veya puanlarla ayrılma hedefinde... Konyaspor-Ümraniyespor maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2022- 17:20