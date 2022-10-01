PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG sahasında Nice'i konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG ile Nice karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Nice maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

PSG - NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG

Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Pereira, Vitinha, Mendes; Messi, Ekitike, Neymar

Nice

Bulka; Lotomba, Viti, Dante, Bard; Boudaoui, Thuram, Lemina, Diop; Delort, Laborde