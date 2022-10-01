Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibinde 64. dakikada Benjamin Stambouli çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı ve 17 puana yükseldi. Galatasaray'ın da yenilmezlik serisi 6 maça çıkarken, 17 puana ulaştı.

Ligin 9. haftasında A. Demirspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Galatasaray ise BAY geçecek.

G.SARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray, ligde son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı kırmızılı futbol takım, müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis ilk 11'le çıktı.

Galatasaray yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Patrick van Aanholt, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Metehan Baltacı yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, ligin 7. haftasında Arabam.com Konyaspor'a 2-1 üstünlük sağladıkları maçta ilk 11'de oynattığı Emin Bayram, Patrick van Aanholt ve Oliveira'yı Adana Demirspor karşısında yedek soyundurdu.

Buruk, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö'ye şans verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün, transferin son gününde kadrosuna kattığı İspanyol orta saha oyuncusu Juan Mata ilk kez bir lig maçında kadroda yer aldı. Galatasaray'da Yunus Akgün de son 2 sezonu kiralık olarak geçirdiği Adana temsilcisine karşı forma giydi.

A. DEMİRSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor ise deplasmanda 3-0 yendiği Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle Galatasaray karşısında mücadele etti.

Mavi lacivertli ekip, müsabakaya Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Kevin Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba ilk 11 ile başladı.

Adana Demirspor yedek kulübesinde Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, İsmail Cokçalış, Manev, Gökhan İnler, Bjarnason, Akintola, Assombalonga, Fredrik Gulbrandsen, Dzyuba isimleri yer aldı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, Antalyaspor maçında görev verdiği Rakitsky'i Galatasaray maçının kadrosuna almazken, Gökhan İnler'i ise yedekler arasında tuttu.

İtalyan teknik adam bu oyuncular yerine Semih Güler ve Stambouli'ye şans verdi.

ESKİ G.SARAYLILAR FORMA GİYDİ

Adana temsilcisinin kadrosunda daha önce sarı-kırmızılı formayı terletmiş olan Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru bu maçta ilk 11'de forma şansı buldu.

Maça her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi Adana Demirsporlu taraftarlar "Yenilmez armada" temalı koreografi sergiledi.

Her iki takım oyuncuları da sahaya, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) ait "800 yurt, 850 bin yatak kapasitesiyle GSB hep yanında" yazılı pankartla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mertens'in dar açıya rağmen vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

19. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla atağa çıkan Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, son anda araya giren Nelsson ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

23. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda Kaleci Ertaç Özbir'in son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.

27. dakikada Emre Akbaba'nın kendi yarı sahasından attığı pasa koşan Onyekuru'dan önce kaleci Muslera ceza sahasına dışına çıkıp kafayla topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Rodrigues'in sol kanattan gönderdiği topu Belhanda kafayla ceza sahası içinde Onyekuru'ya indirdi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Onyekuru'un vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

33. dakikada Onyekuru'nun sol kanatta ceza yayı civarından yerden şutunda kaleci Muslera topu çeldi. Onyekuru'nun dönen topu bu kez Ndiaye'ye kazandırması üzerine bu futbolcunun vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

40. dakikada Boey'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Yunus Akgün'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Mertens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç Özbir yatarak topu çeldi. Adana Demirspor ceza alanı içinde oluşuna karambolde önce Nelsson'un sonra Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşlarda savunma topu uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

55. dakikada ceza sahası içinde Gomis'in ortasında savunma kafayla topu uzaklaştırdı.

56. dakikada Dubois'in ceza yayı sağ çaprazdan vuruşunda Gomis'e çarpan top dışarı çıktı.

59. dakikada Mata'nın ceza sahası içinde topa gelişine vuruşunda Svensson'un kafayla müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

62. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışında sağ çaprazdan sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

67. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içinde sağ kanattan ortasında savunma araya girerek topu kornere çeldi.

75. dakikada kullanılan kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın arka direkte kafa vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

76. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı gitti.

78. dakikada Boey'in sağ kanattan orta şut karışımı ortasında Mertens'in kale sahası içinde vuruşunda, top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Samet Akaydın'ın vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+1. dakikada Yunus Akgün'ün ceza yayından vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'un sol kanattan yerden ortasında Seferovic'in vuruşunda savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

Karşılaşma 0-0 berabere bitti.