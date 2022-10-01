Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 8. haftasında Ankaragücü ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 17:00'de başlayan mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Uros Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Emre, Sowe
Başakşehir: Volkan, Ömer, Ndayishimiye, Touba, Hasan, Biglia, Berkay, Aleksic, Chouiar, Bertrand Traoré, Okaka