Spor Toto Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor. Bordo-mavililer bu maçı kazanıp seri oluşturmak isterken, ev sahibi ekip ise 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirme peşinde. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Spor Toto Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor deplasmanda Yukatel Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal Bayazit; Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole; Campanharo, Cardoso; Ramazan Civelek, Mensah, Thiam; Gavranovic.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan maç saat 17.00'de başladı. Dev mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

51. RANDEVU

Fırtına ile Kayserispor ligde 51. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 50 maçta bordo-mavililerin 31'e 7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Karadeniz devi fileleri 94 kez sarsarken, 51 gol yedi.

MİLLİLER DÖNDÜ

Karadeniz devinin milli oyuncularının tamamı geri döndü ve dün sabahki idmana katıldı. Abdullah Avcı yönetimindeki çalışmada sakatlığı bulunan Visca, Dorukhan, Serkan Asan ve Djaniny yer almadı. Peres ise bir bölümünde takımla çalıştı. Bordo-mavililer antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

ARTIK YÜKSELME VAKTİ

2020-21'in 9. haftasında Trabzon'da işbaşı yapan Avcı, ilk 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 14 puan toplamıştı. Ardından 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlikle 28 puan elde etti. Fırtına, 2021-22'nin ilk 7 haftasında ise 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sonrasında ise 15. haftaya kadar puan kaybetmedi. Bu dönem de 7 hafta geride kaldı ve artık yeni seri bekleniyor.

8 MAÇI KAYBETMEDİ

Karadeniz devi, Kayserispor'a konuk olduğu son 8 lig maçını kaybetmedi. Bu periyotta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fırtına, 6 karşılaşmada kalesini kapattı. Abdullah Avcı da hocalık karnesinde Kayserispor'la rakip olduğu son 13 lig karşılaşmasında yenilmedi, 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.