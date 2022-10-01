Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Ligde 4 maçlık yenilmezlik serisine sahip Adana temsilcisi, rakibini devirip bu seriyi sürdürme peşinde... 5 maçtır bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar ise bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp liderliğe oturmak istiyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Spor Toto Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjo, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanan maç saat 20.00'de başladı. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşma, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

37. RANDEVU

Süper Lig'de Adana Demirspor ile Galatasaray, bugüne kadar 36 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 59 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-0 kazanırken, Galatasaray da İstanbul'daki mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.

SARI-KIRMIZILILAR DEPLASMANDA LİDER

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 4 maça çıktı. Bu alanda lider konumda olan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı. Aslan rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Kasımpaşa ile karşılaştı ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor'a yenildikten sonra mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan; Ümraniyespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor'u yenerken, Trabzonspor ile de berabere kaldı.

9 GOLÜN 4'Ü GOMIS'TEN

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4'ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Sergio Oliveira'nın 1 golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor'dan Francisco Calvo kendi kalesine attı.

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem, Adana ekibi karşısında sarı kart görmesi halinde 10. haftada deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.