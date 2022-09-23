Süper Lig'in 8. haftası karışacak. Beşiktaş dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Trabzonspor zorlu Kayserispor deplamanına gidecekken Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İşte haberin detayları...

Zirve yarışının hareketli hale geldiği Spor Toto Süper Lig'de, 8. hafta maçları nefesleri kesecek. Fotomaç'ın derlediği habere göre derbiye sahne olacak haftada Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Başakşehir yenilgisi sonrasında İstanbulspor'la da berabere kalan siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak düzlüğe çıkmak istiyor. Jesus'la golleri sıralayan Fenerbahçe ise 5 gollü Alanya galibiyetini derbi zaferiyle perçinlemek istiyor. Kara Kartal'da teknik direktör Valerien İsmael'in durumu derbiden çıkacak sonuca göre şekillenebilir.

FIRTINA İLK PEŞİNDE

Haftanın diğer önemli maçında lider Adana Demirspor, her geçen hafta formu yükselen Galatasaray'ı konuk edecek. Cimbom, geçen hafta kalesi gole kapalı namağlup Konya'yı yenip zirveden indirdi. Demirspor ise Trabzonspor galibiyetinin ardından Antalya'dan da 3 gollü galibiyetle döndü. G.Antep FK karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan son şampiyon Trabzonspor da sahasında puan kaybetmeyen namağlup Kayseri'de bu unvana son verip tekrar iddialı duruma geçmek istiyor. Zirve adaylarından Başakşehir A.Gücü, Konyaspor ise Ümraniye'yle kozlarını paylaşacak.

VALERIEN ISMAEL

Nağmalup unvanını Başakşehir karşısında kaybeden, İstanbulspor'a da puan kaybeden Beşiktaş'ta F.Bahçe derbisi İsmael'in en kritik sınavı olacak. Vodfafone Pak'ta olası bir puan kaybında Fransız hocanın koltuğu tehlikeye girecek.

OKAN BURUK

Nağmalup, kalesi gole kapalı Konyaspor'u yenip liderlikten eden Galatasaray'da Okan Buruk, şimdi de liderliği devralan Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. İlk sınavı geçen Buruk'u Adana'da zorlu bir maç bekliyor.

JORGE JESUS

Alanya'yı 5 golle uğurlayıp derbi öncesinde büyük bir moral kazanan F.Bahçe'nin kozu Jesus olacak. Portekizli teknik adam kim oynarsa oynasın hücum futbolundan taviz vermiyor ve rakip seçmeden sadece 3 puana odaklanıyor.

ABDULLAH AVCI

G.Antep FK karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan Trabzonspor, Kayseri'de serisini sürdürmenin planlarını yapıyor. Avcı, milli arada yenilerin uyum sorununu çözüp, evinde namağlup rakibini yenip seriye devam etmek istiyor.